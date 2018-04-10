Будет ходить по-новому: во время ЧМ в Ростове изменится маршрут движения общественного транспорта

Во время матчей ЧМ-2018, которые пройдут 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля, в центре Ростова и на левом берегу будет действовать так называемая зона ограничения движения. В дни матчей туда не будут пускать городской и личный транспорт.

— В эту зону смогут заезжать только аккредитованный транспорт «Оргкомитета „Россия-2018“», автобусы-шаттлы и аккредитованные такси, — сообщает городская администрация.

В связи с тем, что практически весь центр и левый берег будут перекрыты, изменится и схема движения городского транспорта.

Как сообщает «Российская газета», троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 1 и 9, пойдут от Привокзальной площади — по улице Красноармейской — на проспект Театральный — через площадь Химиков — на проспект Шолохова — и далее по обычному пути.

Троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 2 и 22, будут ходить только до площади Свободы. Конечной остановкой троллейбуса № 6 в эти дни станет площадь Гагарина.

Автобусы, двигающиеся по маршрутам № 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 98, вместо Большой Садовой поедут по улице Красноармейской с последующим выездом через Ворошиловский и Кировский проспекты.

У маршруток № 55, 80 и 98 будет следующий маршрут: Красноармейская — Ченцова — Каяни — Мурлычева — Верхненольная — Советская. А обратно они поедут через 1-ю Майскую, 2-ю Линию, улицы Налбандяна, Каяни, Ченцова и выедут на Красноармейскую.

Автобусы под номерами 1, 46, 65, 77 и 92а, а также маршрутки № 49, 65, 77, 83 и 92 поедут в дни матча так: по проспекту Ворошиловскому — на Садовую, на проспект Буденновский через улицу Московскую, обратно на проспект Буденновский, на Садовую через проспект Ворошиловский.

Автобусы под номерами 5, 22, 42, 42а, 45, 49 и 83 и 45 поедут следующим образом: проспект Ворошиловский — Садовая — Буденновский.

Автобусы под номерами 33, 35, 35а, 47, 58, 78, 90 и 99 и 47-ю маршрутку направят по Буденновскому на Московскую, через переулок Газетный — на Садовую и Ворошиловский.