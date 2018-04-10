Ещё
Bild: вертолет Бундесвера задел винтами вышку на аэродроме в Баварии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Bild: вертолет Бундесвера задел винтами вышку на аэродроме в Баварии 

ТАСС 29 минут назад
БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Вертолет Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) во время заправки задел на аэродроме в Баварии диспетчерскую вышку, погиб один человек. Об этом сообщил во вторник таблоид Bild.
Инцидент произошел в понедельник на аэродроме Хасфурт-Швайнфурт. Вертолет совершил промежуточную посадку для дозаправки. Во время движения к заправочной колонке он задел винтами вышку, обломки которой попали в 60-летнего сотрудника аэродрома. Он скончался минувшей ночью в больнице. Экипаж винтокрылой машины не пострадал.
Ведется расследование инцидента.
ТАСС: последние новости
Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса и электрички в Крыму В Таиланде шесть человек погибли, 44 травмированы в результате ДТП с автобусом из Мьянмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford представил новый Focus
Новый Renault Logan: первые подробности
XC40 получил российский ценник
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение