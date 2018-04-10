Bild: вертолет Бундесвера задел винтами вышку на аэродроме в Баварии

БЕРЛИН, 10 апреля. / ТАСС /. Вертолет Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) во время заправки задел на аэродроме в Баварии диспетчерскую вышку, погиб один человек. Об этом сообщил во вторник таблоид Bild.

Инцидент произошел в понедельник на аэродроме Хасфурт-Швайнфурт. Вертолет совершил промежуточную посадку для дозаправки. Во время движения к заправочной колонке он задел винтами вышку, обломки которой попали в 60-летнего сотрудника аэродрома. Он скончался минувшей ночью в больнице. Экипаж винтокрылой машины не пострадал.

Ведется расследование инцидента.