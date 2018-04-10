Иномарка влетела в столб после аварии на остановке «Стрелочная» в Новосибирске

Вечером 10 апреля в Первомайском районе Новосибирска недалеко от остановки «Стрелочная» столкнулись Nissan Suzuki . ДТП произошло возле дома № 72 на улице Первомайская примерно в 18:00.

«Suzuki двигался по Первомайской со стороны Барышево в сторону разъезда. Nissan выезжал со Стрелочной на Первомайскую и не пропустил Suzuki. После удара Suzuki влетела в столб», — пояснили корреспонденту НГС аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».

В ДТП пострадал водитель Suzuki — у мужчины подозрение на перелом рёбер.