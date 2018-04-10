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Иномарка влетела в столб после аварии на остановке «Стрелочная» в Новосибирске
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Иномарка влетела в столб после аварии на остановке «Стрелочная» в Новосибирске 

ngs.ru 25 минут назад
Фото: ngs.ru
Вечером 10 апреля в Первомайском районе Новосибирска недалеко от остановки «Стрелочная» столкнулись Nissan и Suzuki. ДТП произошло возле дома № 72 на улице Первомайская примерно в 18:00.
«Suzuki двигался по Первомайской со стороны Барышево в сторону разъезда. Nissan выезжал со Стрелочной на Первомайскую и не пропустил Suzuki. После удара Suzuki влетела в столб», — пояснили корреспонденту НГС аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
В ДТП пострадал водитель Suzuki — у мужчины подозрение на перелом рёбер.
В конце марта недалеко от сада Дзержинского, рядом с перекрёстком с улицей Ползунова, грузовик въехал в «Хонду»: беременную пассажирку увезли на скорой.
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