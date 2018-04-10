Под Оренбургом грузовик с пропаном упал с моста

В Оренбургской области грузовик с пропаном упал с моста

В Оренбургской области грузовик, перевозивший цистерну с пропаном, упал с моста, водитель скончался на месте, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Оренбургской области.

"От полученных травм водитель скончался. Цистерна, ударившись о землю, получила повреждения, газ выходит наружу. Трассу пришлось перекрыть", — заявил представитель ведомства Марсель Миннуллин.

Он также добавил, что по предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники МЧС

Ранее сообщалось, что горящая цистерна с пропаном перекрыла движение по Минскому шоссе в Подмосковье.