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Под Оренбургом грузовик с пропаном упал с моста
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В Оренбургской области грузовик с пропаном упал с моста 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Оренбургской области грузовик, перевозивший цистерну с пропаном, упал с моста, водитель скончался на месте, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Оренбургской области.
"От полученных травм водитель скончался. Цистерна, ударившись о землю, получила повреждения, газ выходит наружу. Трассу пришлось перекрыть", — заявил представитель ведомства Марсель Миннуллин.
Он также добавил, что по предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что горящая цистерна с пропаном перекрыла движение по Минскому шоссе в Подмосковье.
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