Абсолютное большинство ДТП на трассах в РФ произошло из-за превышения скорости

Об этом стало известно в ходе расширенного заседания комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству.

Специалисты Росавтодора провели анализ показателей аварийности 2017 года. В итоге они пришли к выводу о том, что свыше 80% ДТП на автодорогах РФ произошло из-за нарушения водителями ПДД, в частности, из-за несоблюдения скоростного режима. Поэтому в ведомстве решили в ближайшие три года увеличить количество камер на российских трассах.

Программа, предполагающая увеличение числа дорожных камер, обсуждалась в ходе расширенного заседания думского комитета по транспорту и строительству. В нём принял участие глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт . Он отметил, что приоритетами для ведомства являются повышение безопасности движения и ликвидация аварийно-опасных участков автодорог.

Новости / Авто и общество

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0 0 28.07.2017

Согласно его словам, по итогам прошлого года Росавтодор зафиксировал спад показателей аварийности по сравнению с результатами 2016 года. Так, количество ДТП на российских трассах за указанный период сократилось на 1,2%, число погибших в этих инцидентах — на 4,2%.

Чтобы продолжить и усилить эту тенденцию, межведомственные рабочие группы пересмотрели нынешний вариант нормативно-технической базы и разработали новый. Речь идёт о применении дорожных знаков, разметки, ограждений на трассах, а также о требованиях, предъявляемых к этим средствам организации движения.

Помимо этого Росавтодор планирует установить на подведомственной сети российских автодорог новые комплексы фото— и видеофиксации нарушений ПДД. Реализация этого проекта намечена на ближайшие три года: число камер увеличится более чем на 1 000 единиц в период с 2018 по 2020 годы.

Предположительно это поможет в два раза снизить уровень аварийности на трассах РФ к 2021 году. Ещё одной целю ведомства является «выработка законопослушного поведения участников дорожного движения». Размещать камеры будут в соответствии со статистикой ГИБДД по авариям, по обращениям граждан, а также на участках с ограниченной видимостью, в местах, где часто наблюдаются нарушения ПДД.

Напомним, сейчас в России можно устанавливать камеры даже в зоне действия временных дорожных знаков. Соответствующая норма вошла в обновлённую редакцию административного регламента МВД по надзору за движением. Ранее этот пункт пытались оспорить, однако Верховный суд признал его законным. Судья отметил, что превышение скорости, вне зависимости от вида дорожного знака является нарушением, наказание за которое предусмотрено статьей 12.9 КоАП РФ.

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По материалам: www.kolesa.ru