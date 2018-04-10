Более 170 парковочных мест оборудуют на улице Подвойского 

В 2018 году на улице Подвойского появится 171 дополнительное парковочное место. Об этом 10 апреля рассказал главный специалист по благоустройству и транспорту Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Пресненского района Андрей Банников.
— Помимо этого, в Стрельбищенском переулке к для автомобилистов сделают 79 машино-мест. Эти парковки будут платными, — уточнил Андрей Банников.
Он добавил, что проект находится в стадии разработки. По этим адресам введут одностороннее движение. Еще не известно, когда именно это сделают.
Благодаря одностороннему движению припаркованные автомобили не будут мешать проезду машин.