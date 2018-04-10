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Водителей каршеринга будут штрафовать за неаккуратное вождение
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Водителей каршеринга будут штрафовать за неаккуратное вождение 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Один из федеральных операторов каршеринга будет учить водителей аккуратному вождению. По завершении сессии все поездки машин, подключенных к системе, будут оцениваться, и в зависимости от аккуратности клиенту начислят призовые баллы или, наоборот, спишут.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе компании, списывать будут за резкие повороты и перестроения, ускорения и торможения, значительное превышение скорости.
"Идея проекта заключается в том, что сама машина дисциплинирует пользователя водить аккуратно, — говорит Борис Голиков, генеральный директор компании. — Мы стремимся к тому, чтобы автомобили каршеринга стали примером ответственного вождения".
Парк компании насчитывает более 1200 автомобилей. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
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