INFINITI отмечает 12 лет на российском рынке

История INFINITI в России подтверждает успех плана глобальной экспансии бренда, принятого компанией Nissan в 2005 году. Уже за первый год INFINITI удалось завоевать 7% российского рынка, добившись почти 100% узнаваемости марки среди целевой аудитории — независимых и активных покупателей в премиум-сегменте, которые ценят высокие технологии, индивидуальность, дизайн и безупречное качество исполнения.

Основа успеха INFINITI в России и мире — это прорывные технологии, что были разработаны компанией и впервые эксклюзивно применены на автомобилях бренда.

• В 2001 году компания INFINITI была одним из первых автомобильных брендов, кто внедрил систему Интеллектуального круиз-контроля (INTELLIGENT CRUISE CONTROL) на седане M30 — лазерная технология, которая позволяет автоматически поддерживать дистанцию до автомобиля впереди. Лазерный цифровой дальномер применяется для обнаружения впереди идущих автомобилей, и помогает поддерживать выбранное водителем расстояние.

• Также в 2001 году впервые на седане INFINITI М30 была установлена камера заднего вида (REARVIEW MONITOR). При движении задним ходом, информация о ситуации позади автомобиля выводится на цветной ЖК-дисплей на передней панели.

• В 2002 году на седане INFINITI G35 была применена функция голосового управления (INFINITI VOICE RECOGNITION). Она была одной из первых инноваций, позволивших водителям только голосом управлять настройками звука, климата и даже навигации.

• В 2007 году камера заднего вида была дополнена первой в мире системой кругового обзора, представленной на кросcовере QX50 (в прошлом EX35) — монитор Around View®. Четыре камеры, расположенные по кругу автомобиля, передают вид в 360° на автомобиль сверху на цветной ЖК-дисплей на передней панели.