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Курянин на «ВАЗе» сбил врача, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП
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Курянин на «ВАЗе» сбил врача, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Приговором суда виновнику аварии назначен 1 год ограничения свободы, кроме того, он лишен права в течение 1,5 лет управлять транспортом
28-летний курянин признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Как было установлено, ночью 2 августа компания из четырех человек на автомобиле ехала по территории Курского района. В районе д. 2-й Моквы они заметили автомобиль, который стоял перпендикулярно проезжей части. Водитель понял, что произошло ДТП и остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, поскольку в его автомобиле находились трое врачей.
После осмотра пассажиров, один из врачей отошел на обочину дороги. В это время его сбил «ВАЗ-21102», за рулём которого находился подсудимый. В результате аварии мужчина получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью.
Виновник ДТП получил 1 год ограничения свободы, кроме того, он лишен права в течение полутора лет управлять транспортными средствами. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 500 тыс. руб., пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
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