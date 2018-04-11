Курянин на «ВАЗе» сбил врача, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП

Приговором суда виновнику аварии назначен 1 год ограничения свободы, кроме того, он лишен права в течение 1,5 лет управлять транспортом

28-летний курянин признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Как было установлено, ночью 2 августа компания из четырех человек на автомобиле ехала по территории Курского района. В районе д. 2-й Моквы они заметили автомобиль, который стоял перпендикулярно проезжей части. Водитель понял, что произошло ДТП и остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, поскольку в его автомобиле находились трое врачей.

После осмотра пассажиров, один из врачей отошел на обочину дороги. В это время его сбил «ВАЗ-21102», за рулём которого находился подсудимый. В результате аварии мужчина получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью.