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В Курском районе за убийство отчим будут судить 19-летнего парня
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В Курском районе за убийство отчим будут судить 19-летнего парня 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Курском районе 19-летний парень, до смерти забивший отчима, пойдёт под суд, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Инцидент случился ночь с 4 на 5 января. В одном из домов в деревне Майково после долгого застолья отчим поругался со своим 19-летним пасынком. Разозлившись, молодой человек повалил отчима на пол и стал избивать.
После того, как мужчина потерял сознание, пасынок прекратил его бить и вызвал скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
«Сейчас уголовное дело в отношении 19-летнего парня находится в производстве Курского районного суда», — рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
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