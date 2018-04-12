В Курском районе за убийство отчим будут судить 19-летнего парня

В Курском районе 19-летний парень, до смерти забивший отчима, пойдёт под суд, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент случился ночь с 4 на 5 января. В одном из домов в деревне Майково после долгого застолья отчим поругался со своим 19-летним пасынком. Разозлившись, молодой человек повалил отчима на пол и стал избивать.

После того, как мужчина потерял сознание, пасынок прекратил его бить и вызвал скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.