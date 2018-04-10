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Продажи автомобилей Datsun в России снизились в марте на 36% — более чем до 2,2 тыс. машин
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Продажи автомобилей Datsun в России снизились в марте на 36% — более чем до 2,2 тыс. машин 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Твое авто
Объем продаж автомобилей Datsun в России сократился в марте 2018 г. на 36% по сравнению с тем же месяцем годичной давности, превысив 2,2 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Datsun в марте реализовали 2 тыс. 215 автомобилей — на 36% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи Datsun составили 5 тыс. 531 машину, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,4%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в марте составили 1 тыс. 922 машины (минус 15%), а с начала 2018 г. выросли на 9% до 4 тыс. 826 единиц. В результате он вошел в топ-25 самых продаваемых легковых автомобилей в России. Хэтчбек Datsun mi-DO в марте разошелся в количестве 293 экземпляра (минус 76%), за I квартал — 705 автомобилей (минус 67%).
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