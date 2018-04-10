Продажи автомобилей Datsun в России снизились в марте на 36% — более чем до 2,2 тыс. машин

Объем продаж автомобилей Datsun в России сократился в марте 2018 г. на 36% по сравнению с тем же месяцем годичной давности, превысив 2,2 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Datsun в марте реализовали 2 тыс. 215 автомобилей — на 36% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи Datsun составили 5 тыс. 531 машину, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,4%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.