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В центре украинского города Винница произошло обрушение на стройке
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В центре украинского города Винница произошло обрушение на стройке 

RT на русском 2 часа назад
Об этом сообщает издание «Винница.Info».
В результате инцидента пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
Отмечается, что произошло обрушение стены при строительстве SPA-центра.
По словам главы Винницкого горотдела полиции Сергея Синявского, возбуждено уголовное производство по статье «грубое нарушение законодательства о труде».
Ранее сообщалось, что в Кургане проводят проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете.
Очевидец в беседе с телеканалом «360» рассказал о произошедшем.
RT на русском: последние новости
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