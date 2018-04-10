В центре украинского города Винница произошло обрушение на стройке 

Об этом сообщает издание «Винница.Info».
В результате инцидента пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
Отмечается, что произошло обрушение стены при строительстве SPA-центра.
По словам главы Винницкого горотдела полиции Сергея Синявского, возбуждено уголовное производство по статье «грубое нарушение законодательства о труде».
Ранее сообщалось, что в Кургане проводят проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете.
Очевидец в беседе с телеканалом «360» рассказал о произошедшем.