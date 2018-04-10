Девочка повредила челюсть во время езды на гироскутере в Архангельской области 

Ребенок получил травму, когда катался на гироскутере в Архангельской области. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщило ИА Nation News.
Арендаторы нарушили правила безопасности и дали
10-летней
девочке гироскутер во временное пользование в Котласе. Управление двухколесным транспортным средством разрешено с 12 лет.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как пострадавшую с травмой челюсти доставили в больницу.
Девушка сбила девятилетнего ребенка в Новосибирске. После ДТП мальчика госпитализировали для медицинского обследования.