Девочка повредила челюсть во время езды на гироскутере в Архангельской области

Ребенок получил травму, когда катался на гироскутере в Архангельской области. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщило ИА Nation News.

Арендаторы нарушили правила безопасности и дали

10-летней

девочке гироскутер во временное пользование в Котласе. Управление двухколесным транспортным средством разрешено с 12 лет.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как пострадавшую с травмой челюсти доставили в больницу.

Девушка сбила девятилетнего ребенка в Новосибирске. После ДТП мальчика госпитализировали для медицинского обследования.