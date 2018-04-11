Lada вошла в топ-50 самых популярных автомобилей в мире

Согласно сообщению, только за последний месяц зимы было куплено более 29 тысяч машин Lada , что на 36,1% больше, чем в 2017 году.

Российский автомобильный бренд Lada вошел в топ-50 самых популярных автомобилей в мире. Уточняется, что рейтинг был составлен на основе данных по итогам февраля.

Согласно сообщению, только за последний месяц зимы было куплено более 29 тысяч машин Lada, что на 36,1% больше, чем в 2017 году.

Вместе с тем известно, что российский бренд расположился на 44 строчке рейтинга. Его обогнала британская компания Land Rover — продано более 29 тысяч машин. А сразу следом за Lada идет китайская BAIC, которой удалось реализовать более 28 тысяч машин.

Лидерами мирового авторынка стали Toyota — более 640 тысяч проданных машин, а также Volkswagen — более 445 тысяч реализованных автомобилей, Ford — более 415 тысяч проданных машин. На четвертом месте расположились автомобили Nissan — более 387 тысяч купленных машин, а замыкает первую пятерку Honda — более 345 тысяч реализованных единиц, сообщает focus2move.