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Lada вошла в топ-50 самых популярных автомобилей в мире
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Lada вошла в топ-50 самых популярных автомобилей в мире 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно сообщению, только за последний месяц зимы было куплено более 29 тысяч машин Lada, что на 36,1% больше, чем в 2017 году.
Российский автомобильный бренд Lada вошел в топ-50 самых популярных автомобилей в мире. Уточняется, что рейтинг был составлен на основе данных по итогам февраля.
Согласно сообщению, только за последний месяц зимы было куплено более 29 тысяч машин Lada, что на 36,1% больше, чем в 2017 году.
Вместе с тем известно, что российский бренд расположился на 44 строчке рейтинга. Его обогнала британская компания Land Rover — продано более 29 тысяч машин. А сразу следом за Lada идет китайская BAIC, которой удалось реализовать более 28 тысяч машин.
Лидерами мирового авторынка стали Toyota — более 640 тысяч проданных машин, а также Volkswagen — более 445 тысяч реализованных автомобилей, Ford — более 415 тысяч проданных машин. На четвертом месте расположились автомобили Nissan — более 387 тысяч купленных машин, а замыкает первую пятерку Honda — более 345 тысяч реализованных единиц, сообщает focus2move.
Ранее стали известны планы «АвтоВАЗа» выпустить бюджетную версию хэтчбека XRAY.
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