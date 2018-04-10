Бывшие сотрудники дорожной полиции получили восемь лет тюрьмы за взятку в Екатеринбурге 

Двух бывших сотрудников ДПС Екатеринбурга осудили за получение взятки в размере 12 тысяч рублей и назначили им наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru.
Отбывать срок осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Помимо тюремного заключения мужчинам запрещено работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Также обвиняемые получили денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.
По информации
пресс-службы
прокуратуры Свердловской области, 27 мая прошлого года на одной из парковок инспекторы заметили автомобиль Daewoo Nexia, незаконно припаркованный на месте для инвалидов. Забрав у водителя иномарки паспорт, сотрудники ДПС уехали с парковки на другую улицу. Там обвиняемые взяли от водителя автомобиля взятку в размере 12 тысяч рублей, позволив избежать законного наказания.