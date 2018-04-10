В Перми на улице Мира сгорел автомобиль 

В Перми на улице Мира сотрудники Росгвардии потушили загоревшийся автомобиль.
«Прапорщики полиции Ринат Хисамутдинов и Илья Линков, находясь на маршруте патрулирования на улице Мира, увидели мужчину, пытающегося потушить загоревшийся автомобиль. Автовладелец боролся с возгоранием под капотом автомобиля «Лада Гранта»», — сообщается на сайте Росгвардии.
Сотрудники ведомства достали огнетушитель из служебного автомобиля и помогли мужчине потушить возгорание.
Помощь подоспела вовремя. При происшествии никто не пострадал.