В Перми на улице Мира сгорел автомобиль

В Перми на улице Мира сотрудники Росгвардии потушили загоревшийся автомобиль. «Прапорщики полиции Ринат Хисамутдинов и Илья Линков, находясь на маршруте патрулирования на улице Мира, увидели мужчину, пытающегося потушить загоревшийся автомобиль. Автовладелец боролся с возгоранием под капотом автомобиля « Лада Гранта »», — сообщается на сайте Росгвардии. Сотрудники ведомства достали огнетушитель из служебного автомобиля и помогли мужчине потушить возгорание. Помощь подоспела вовремя. При происшествии никто не пострадал.