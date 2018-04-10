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В Перми на улице Мира сгорел автомобиль
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В Перми на улице Мира сгорел автомобиль 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми на улице Мира сотрудники Росгвардии потушили загоревшийся автомобиль.
«Прапорщики полиции Ринат Хисамутдинов и Илья Линков, находясь на маршруте патрулирования на улице Мира, увидели мужчину, пытающегося потушить загоревшийся автомобиль. Автовладелец боролся с возгоранием под капотом автомобиля «Лада Гранта»», — сообщается на сайте Росгвардии.
Сотрудники ведомства достали огнетушитель из служебного автомобиля и помогли мужчине потушить возгорание.
Помощь подоспела вовремя. При происшествии никто не пострадал.
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