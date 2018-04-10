Мужчина побил несостоявшегося угонщика его автомобиля в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда мужчина обезвредил и избил автомобильного угонщика, который взломал его машину. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

О случившемся в социальных сетях рассказал приятель мужчины, едва не ставшего жертвой злоумышленника. По его словам, все произошло 9 апреля около полуночи. У мужчины на брелоке сработала сигнализация, после чего хозяин вышел проверить автомобиль и заметил человека, который сидел на водительском сидении его машины. У вора был при себе нож, которым он вскрыл замок. Владелец автомобиля не растерялся и обезвредил угонщика, после чего набросился на него с кулаками.

В полицию о взломе автомобиля владелец сообщать не стал, так как не сориентировался в стрессовой ситуации.