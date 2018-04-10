Коммунальщики откачали воду из подземного перехода в Петрозаводске

Проведены работы по откачке воды еще на нескольких улицах карельской столицы.

Специальная техника продолжает работать на улицах Петрозаводска.

Как отчитались в мэрии города, сегодня проведены работы в пешеходном переходе под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фрунзе. Ранее горожане неоднократно жаловались на то, что пройти по подземному переходу невозможно. Других же легальных путей пересечения железной дороги нет — выходы к ж/д путям заварены несколько лет назад.