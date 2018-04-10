Коммунальщики откачали воду из подземного перехода в Петрозаводске 

Проведены работы по откачке воды еще на нескольких улицах карельской столицы.
Специальная техника продолжает работать на улицах Петрозаводска.
Как отчитались в мэрии города, сегодня проведены работы в пешеходном переходе под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фрунзе. Ранее горожане неоднократно жаловались на то, что пройти по подземному переходу невозможно. Других же легальных путей пересечения железной дороги нет — выходы к ж/д путям заварены несколько лет назад.
Также сегодня было устранено залитие дорожного полотна на пересечении улиц Максима Горького и Герцена, Германа Титова и Кирова, а также около средней школы № 9 (ул. Антикайнена д.4), на ул. Древлянка, д. 20, ул. Сегежская, д. 2, Лесной проспект, д. 29.
По материалам: ptzgovorit.ru