Общественники объяснили причины забастовки таксистов

Таксисты по всей России 10 апреля объявили бойкот «Яндекс. Такси», «Gett» и другим агрегаторам. По данным СМИ, в акции принимают участие сотни, а где-то и тысячи водителей.

Они не берут заказы через популярные сервисы, посылают фейковые заявки своим коллегам, которые не согласились поддержать бойкот, а некоторые просто не выходят на работу.

В Москве и некоторых крупных городах проводились стихийные митинги водителей. Поводом для забастовки стало повышение ставки с 20 до 30 процентов со стороны крупнейших агрегаторов за свои услуги. Шофёры считают это необоснованной мерой, которая сокращает их и так не большие доходы.

«Нужно учесть, что к агрегаторам обращаются в основном водители, у которых нет собственных автомобилей, и они берут машины в аренду, за что ежедневно платят 1800-2000 рублей. Если сюда добавить ещё расходы на бензин и ремонт машины, то водителю почти ничего не остаётся», — пояснил « Парламентской газете » председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта (МПРОТ) Юрий Дашков.

Он отметил, что его организация не инициировала бойкот таксистов, а подключилась к ситуации после обращения коллег из Профсоюза «Таксист». На сайте же этого профсоюза отмечается, что организация солидарна с «теми, кто призывает к акции».

Возмущение водителей вызывает то обстоятельство, что именно сервисы по заказу такси устанавливают тарифы на их услуги. По словам Юрия Дашкова, они фактически стали монополистами и диктуют цены на этом рынке. При этом тарифы занижаются настолько, что водители вынуждены работать едва ли не круглосуточно, чтобы заработать на хлеб.

В таких условиях о качестве и безопасности предоставляемых услуг говорить не приходится. А ведь при этом агрегаторы не несут за это ответственность, подчеркнул председатель МПРОТ.

«Водители сами обеспечивают безопасность пассажиров. Все они являются ИП, ведь без этого невозможно получить лицензию на перевозки, поэтому они сами отвечают за качество своих услуг», — рассказал Юрий Дашков.

Он выразил убеждённость, что сервисы должны быть ответственны за безопасность перевозчиков наравне с водителями, так как клиенты заказывают услугу именно у агрегатора, к нему же обращаются в случае возникших проблем.

«Но им в лучшем случае дадут координаты водителя и скажут идти и разбираться с ним», — констатировал эксперт.

К слову, по этому вопросу депутаты уже нашли решение и в конце марта внесли в Государственную Думу законопроект, который предусматривает ответственность агрегаторов за причинение вреда здоровью и имуществу пассажиров, пользующихся услугами такси.

Хотя инициатива встретила критику со стороны экспертов (они ожидают, что это повысит стоимость поездок и не решит более важную проблему нелегальных перевозок), Министерство финансов уже поддержало её.

Что касается бойкота, то на первый взгляд он никак не сказался на жизни крупных городов. Представители «Яндекс. Такси» заявили СМИ, что работа идёт в обычном режиме, водителей на линии даже больше, чем в некоторые другие дни. Так или иначе, главная задача таксистов всё же заключается в том, чтобы обратить внимание на свои проблемы.

«Я думаю, бойкот продлится несколько дней, а дальше уже всё зависит от того, как власти отреагируют на ситуацию. Планируется подать обращения к агрегаторам, а также в Департамент транспорта Москвы с требованием навести порядок в этой сфере», — рассказал о планах Юрий Дашков.