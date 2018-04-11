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Нацпарк «Куршская коса» оборудуют для маломобильных посетителей
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Нацпарк «Куршская коса» оборудуют для маломобильных посетителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект направлен на создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на официальном портале Года экологии в России.
В старовозрастном лесу установят два природных лектория — беседки на берегу моря и залива, а также деревянные настилы протяженностью около километра, которые не только позволят гостям заповедной территории на колясках и с колясками передвигаться по лесу, но и защитят корневую систему деревьев от вытаптывания.
Кроме того, «Куршская коса» станет первым российским нацпарком, территория которого оборудована доступным экотуалетом для людей с инвалидностью.
После этого в нацпарке будет запущен цикл обучающих полевых занятий с детьми по проблемам Балтийского моря, мусора и изменения климата.
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