Очевидцы: на Куршской косе сбили косулю

Инцидент произошёл в районе пятого километра, когда животное перебегало дорогу.

«Иномарка двигалась с большой скоростью, около 100 км/ч. Животное резко выскочило на дорогу, столкновения сложно было избежать», — сообщил калининградским «Вестям» очевидец происшествия.

После столкновения у Фольксвагена повреждена правая фара. На место ДТП прибыли сотрудники нацпарка для установления обстоятельств произошедшего. По российскому законодательству, действия водителей в подобных ситуациях приравниваются к ненамеренному уничтожению охотничьих ресурсов и наказываются штрафом.

Согласно данным сайта Куршской косы, косуля — наиболее многочисленный вид копытных, чаще всего встречающийся посетителям в парке. Современная численность 80-100 особей.