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Очевидцы: на Куршской косе сбили косулю
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Очевидцы: на Куршской косе сбили косулю 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Инцидент произошёл в районе пятого километра, когда животное перебегало дорогу.
«Иномарка двигалась с большой скоростью, около 100 км/ч. Животное резко выскочило на дорогу, столкновения сложно было избежать», — сообщил калининградским «Вестям» очевидец происшествия.
После столкновения у Фольксвагена повреждена правая фара. На место ДТП прибыли сотрудники нацпарка для установления обстоятельств произошедшего. По российскому законодательству, действия водителей в подобных ситуациях приравниваются к ненамеренному уничтожению охотничьих ресурсов и наказываются штрафом.
Согласно данным сайта Куршской косы, косуля — наиболее многочисленный вид копытных, чаще всего встречающийся посетителям в парке. Современная численность 80-100 особей.
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