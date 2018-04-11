Полиция задержала несколько машин с большой партией опасной рыбы в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали пять крупных партий рыбы. Общий вес изъятой продукции превысил 10 тонн. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.

По информации регионального управления ветеринарии, борьба с незаконной перевозкой проводилась в нескольких районах области. На трассе Ростов — Ставрополь был остановлен грузовик, в котором обнаружили три тонны леща и одну тонну подлещика. По словам водителя, он приобрел товар в Буденновске, однако документов на продукцию у него при себе не было.

В Семикаракорском районе зафиксировали два факта незаконной перевозки рыбы. В одном случае выявили свыше 870 килограммов щуки, раков, сазана, а в другом — 640 килограммов карпа и толстолобика. Документов у людей, перевозящих рыбу, также не оказалось. В Неклиновском районе удалось изъять две с половиной тонны плотвы с истекшим сроком годности.