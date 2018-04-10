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В Ростовской области задержали более 10 тонн сомнительной рыбы
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В Ростовской области задержали более 10 тонн сомнительной рыбы 

Ростовские Вести 1 час назад
В рамках операции «Путина-2018», стартовавшей 1 апреля, в результате совместных оперативных действий ветеринарных инспекторов управления ветеринарии Ростовской области и сотрудников полиции проведено пять крупных задержаний рыбы и раков. Общая масса задержанной продукции составила 10 212 килограммов. Мероприятия по борьбе с незаконной перевозкой и реализацией рыбы прошли в Зерноградском, Неклиновском и Семикаракорском районах. Так, в Зерноградском районе на 52-м километре трассы «Ростов-Ставрополь» был задержан грузовой автомобиль «IFA», с помощью которого осуществлялась транспортировка 4 тонн свежемороженой рыбы. Со слов водителя, 3 тонны леща и 1 тонна подлещика были закуплены в городе Буденовске Ставропольского края и предназначались для дальнейшей реализации в городе Новочеркасске Ростовской области. Груз перевозился без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. В Семикаракорском районе выявили сразу два факта незаконной перевозки продукции аквакультуры. В первом случае водитель вез в «Газели» 872 килограмма свежемороженых щуки, толстолобика, сазана, судака, карася и раков из Пролетарского района в город Ростов-на-Дону. Во втором случае в прицепе легкового автомобиля перевозились 640 килограммов свежих карпа и толстолобика. Автомобиль следовал из Семикаракорского в Орловский районы. Документов на продукцию у обоих водителей не оказалось. Несколькими днями ранее, в административное производство инспекторов управления ветеринарии Ростовской области поступили материалы по фактам незаконной реализации рыбы в Неклиновском районе области. Там, были обнаружены 2200 килограммов тюльки без документов, подтверждающих безопасность продуктов питания, а также 2500 килограммов плотвы с истекшим сроком годности. В управлении ветеринарии напоминают, в рамках операции «Путина-2018» рейды по борьбе с несанкционированной торговлей и транспортировкой рыбы и рыбной продукции проводятся во всех районах Ростовской области.
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