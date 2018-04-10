В Безенчукском районе «Лады» на большой скорости перевернулась в кювет

В понедельник, 9 апреля, в 02:40, в Безенчукском районе, 56-летний мужчина, управлявший автомобилем « Лада » двигалась по автодороге «Осинки-Приволжье» со стороны поселка Осинки в направлении поселка Приволжье, по предварительной версии полицейских, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.