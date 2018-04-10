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В Безенчукском районе «Лады» на большой скорости перевернулась в кювет
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В Безенчукском районе «Лады» на большой скорости перевернулась в кювет 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 9 апреля, в 02:40, в Безенчукском районе, 56-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада» двигалась по автодороге «Осинки-Приволжье» со стороны поселка Осинки в направлении поселка Приволжье, по предварительной версии полицейских, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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