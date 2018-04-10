Мотосезон открыт — и как всегда не без приключений

А раз открыт мотосезон, то открыта и рубрика мотоаварий. Наш сегодняшний герой формально не был виноват в ДТП. Мотоциклист терпеливо дождался зеленого света и начал поворачивать. Однако пилот, видимо, еще не полностью проснулся от зимней спячки, а виновник ДТП на такси еще не привык к тому, что на дорогах теперь снова двухколесные братья с очень высокой динамикой езды.

В результате таксист прокатил мотоциклиста на капоте. Судя по всему, тот не сильно пострадал, однако какое-то время ездить не сможет: мотоцикл точно нуждается в хорошем ремонте.