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Мотосезон открыт — и как всегда не без приключений
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Мотосезон открыт — и как всегда не без приключений 

Авторамблер 16 минут назад
Фото: Авторамблер
А раз открыт мотосезон, то открыта и рубрика мотоаварий. Наш сегодняшний герой формально не был виноват в ДТП. Мотоциклист терпеливо дождался зеленого света и начал поворачивать. Однако пилот, видимо, еще не полностью проснулся от зимней спячки, а виновник ДТП на такси еще не привык к тому, что на дорогах теперь снова двухколесные братья с очень высокой динамикой езды.
В результате таксист прокатил мотоциклиста на капоте. Судя по всему, тот не сильно пострадал, однако какое-то время ездить не сможет: мотоцикл точно нуждается в хорошем ремонте.
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