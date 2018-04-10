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В Симферополе столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие
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В Симферополе столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием общественного транспорта произошла во вторник вечером в Симферополе — столкнулись маршрутка и троллейбус. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
ДТП произошло на проспекте Победы, в районе поворота на улицу Кечкеметскую. Как сообщают очевидцы, водитель маршрутки подъезжал к остановке для высадки пассажиров, а водитель троллейбуса в это время отъезжал от нее. В результате троллейбус врезался в маршрутный автобус — у троллейбуса разбито лобовое стекло, у маршрутки — заднее стекло и помят задний бампер.
В Симферополе троллейбус столкнулся с маршруткойПо информации очевидцев, на месте работали два экипажа «скорой», пострадали не менее пяти человек. Однако пока официальной информации о происшествии нет.
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