В Симферополе столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Авария с участием общественного транспорта произошла во вторник вечером в Симферополе — столкнулись маршрутка и троллейбус. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

ДТП произошло на проспекте Победы, в районе поворота на улицу Кечкеметскую. Как сообщают очевидцы, водитель маршрутки подъезжал к остановке для высадки пассажиров, а водитель троллейбуса в это время отъезжал от нее. В результате троллейбус врезался в маршрутный автобус — у троллейбуса разбито лобовое стекло, у маршрутки — заднее стекло и помят задний бампер.

В Симферополе троллейбус столкнулся с маршруткойПо информации очевидцев, на месте работали два экипажа «скорой», пострадали не менее пяти человек. Однако пока официальной информации о происшествии нет.