Внезапно появившийся вездеход пощекотал нервы водителю

Иногда оттуда может выскочить лось. А иногда, как в этом случае, здоровенный вездеход на колесах в человеческий рост. Неизвестный водитель на бигфуте просто появляется из заснеженного поля с березками, переваливает через сугробу у обочины и пересекает шоссе. Складывается ощущение, что по сторонам он не смотрит — зачем? Авария — это явно не проблема для него, а лишь новый челлендж.

В соцсетях бурно обсуждают ролик, ругаясь на богатеньких владельцев «Шерпов». Напомним, «Шерп» — это российский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, разработанный Алексеем Гарагашьяном. Однако пользователи связались с разработчиками и те не опознали в автомобиле свое детище.

Еще и чья-то самоделка!