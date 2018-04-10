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Внезапно появившийся вездеход пощекотал нервы водителю
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Внезапно появившийся вездеход пощекотал нервы водителю 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Иногда оттуда может выскочить лось. А иногда, как в этом случае, здоровенный вездеход на колесах в человеческий рост. Неизвестный водитель на бигфуте просто появляется из заснеженного поля с березками, переваливает через сугробу у обочины и пересекает шоссе. Складывается ощущение, что по сторонам он не смотрит — зачем? Авария — это явно не проблема для него, а лишь новый челлендж.
В соцсетях бурно обсуждают ролик, ругаясь на богатеньких владельцев «Шерпов». Напомним, «Шерп» — это российский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, разработанный Алексеем Гарагашьяном. Однако пользователи связались с разработчиками и те не опознали в автомобиле свое детище.
Еще и чья-то самоделка!
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