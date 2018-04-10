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«Мост глупости» и его 145-я жертва
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«Мост глупости» и его 145-я жертва 

Мир24 1 час назад
Мост высотой три метра на окраине Санкт-Петербурга раз за разом становится ловушкой для грузовых автомобилей. Почему водители «ныряют» под мост, несмотря на предупреждающие знаки, разбирался корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
Всего в городе более 800 мостов, но на слуху у жителей всего десяток. В основном, те, что находятся в центре. Недавно в топ достопримечательностей с лязгом и скрежетом ворвалась еще одна переправа — через реку Кузьминку.
Мост покалечил уже 145 машин. Грузовикам, которые пытаются «нырнуть» под него, просто сносит крышу: высота проезда всего 3 метра. Статистика ДТП обновляется почти ежедневно. Фиксируют аварии работники местного кафе.
Официального названия у путепровода нет, но недавно в народе его начали называть «Мост глупости». Несмотря на череду дорожных знаков и предупреждающий транспарант, отчаянные водители не останавливаются перед препятствием.
Петербуржец Олег Шляхтин вызвался положить конец глупым ДТП. В прошлом году он завел страничку в социальной сети и ведет ее от имени переправы. Внимание водителей привлекает остроумными постами и шокирующей статистикой.
«Вначале результата не было, даже читателей было мало, но с юбилейной 140-й газелью аккаунт очень быстро начал набирать популярность. Удалось добиться от Яндекса метки на навигаторе, и сразу после этого резко снизилось число попадающих машин», — рассказал он.
Олег хочет добиться реконструкции опасного моста, но смеется — может стоит оставить как памятник. Памятник глупости тех, кто едет, и тех, кто строил.
Между тем исправить ситуацию вряд ли удастся. Компании, которая возводила низкий переезд, больше не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
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