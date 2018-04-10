Двое мужчин угнали автомобиль с помощью гаджетов в Одинцове

Двум злоумышленникам удалось угнать автомобиль благодаря современным технологиям. Инцидент случился в подмосковном Одинцове.

Произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения. Из припарковонного автомобиля вышел человек и сделал вид, что разговаривает по телефону. Затем он подошел к черному внедорожнику, достал некое устройство и попытался открыть дверь автомобиля. Сразу она не поддалась, что вызвало подозрение у прохожих. Однако через несколько секунд мужчина сел в машину и завел ее при помощи того же самого гаджета.

На момент совершения преступления, я не знал что это преступление. Я узнал об этом только после его совершения

— злоумышленник.

Все было сделано быстро и профессионально, однако полиция легко вычислила и задержала злоумышленников. Полицейские обыскали квартиру задержанных, где обнаружили целый арсенал для угона самых разных машин. Сейчас мужчины находятся под стражей. За угон автомобиля им грозит до 10-ти лет лишения свободы.