В Одинцове задержали мужчину и двух женщин, ограбивших автомобиль

Сотрудниками уголовного розыска в Одинцове задержан 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 30 и 49 лет, подозреваемых в совершении грабежа имущества из автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Один из злоумышленников, находясь на парковке возле одного из домов по улице Каштановая, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и похитил женскую сумку с денежными средствами и документами. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники в течение получаса установили и задержали правонарушителей. При проведении их личного досмотра полицейскими обнаружены и изъяты три дамские сумки, а также 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.