Ещё
В Одинцове задержали мужчину и двух женщин, ограбивших автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Одинцове задержали мужчину и двух женщин, ограбивших автомобиль 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудниками уголовного розыска в Одинцове задержан 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 30 и 49 лет, подозреваемых в совершении грабежа имущества из автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Один из злоумышленников, находясь на парковке возле одного из домов по улице Каштановая, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и похитил женскую сумку с денежными средствами и документами. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники в течение получаса установили и задержали правонарушителей. При проведении их личного досмотра полицейскими обнаружены и изъяты три дамские сумки, а также 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИАМО: последние новости
Число дорожных камер хотят увеличить в Москве на 40% к концу года Самосвал, фургон и легковушка столкнулись на Калужском шоссе в Москве Подросток‑зацепер погиб, катаясь на крыше поезда «Ласточка» сообщением Москва — Тверь
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве7
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Тихая паника»: как подорожают автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение