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Лихой стритрейсер разбил суперкар за 23 миллиона, показывая дрифт
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Лихой стритрейсер разбил суперкар за 23 миллиона, показывая дрифт 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
Владелец суперкара Lexus LF-A из Сингапура на ночной трассе утопил педаль газа в пол, причем решил сделать это на не слишком широкой дороге, когда слева от него ехал пассажирский автобус. Результат был предсказуем: Lexus поначалу радостно откликается на резко возросшую тягу двигателя, а затем, из-за слишком динамичного разгона, теряет управление и бьется о бордюр, после чего вовсе улетает в фонарный столб, чудом не задев автобус.
Как говорят очевидцы, автобус уцелел лишь потому, что ехал с небольшой скоростью: водитель Lexus LF-A пронесся перед ним навстречу своей судьбе.
На фотографии с места происшествия видно, как водитель разбитого суперкара грустит рядом со своей машиной стоимостью 375000 долларов (ок. 23 млн рублей) и лежащим сверху на авто фонарным столбом.
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