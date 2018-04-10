Лихой стритрейсер разбил суперкар за 23 миллиона, показывая дрифт

Владелец суперкара Lexus LF-A из Сингапура на ночной трассе утопил педаль газа в пол, причем решил сделать это на не слишком широкой дороге, когда слева от него ехал пассажирский автобус. Результат был предсказуем: Lexus поначалу радостно откликается на резко возросшую тягу двигателя, а затем, из-за слишком динамичного разгона, теряет управление и бьется о бордюр, после чего вовсе улетает в фонарный столб, чудом не задев автобус.

Как говорят очевидцы, автобус уцелел лишь потому, что ехал с небольшой скоростью: водитель Lexus LF-A пронесся перед ним навстречу своей судьбе.

На фотографии с места происшествия видно, как водитель разбитого суперкара грустит рядом со своей машиной стоимостью 375000 долларов (ок. 23 млн рублей) и лежащим сверху на авто фонарным столбом.