В ГИБДД Москвы установили нарушителя ПДД по выложенному в Сеть видео

Госавтоинспекторы в Москве установили и привлекли к ответственности нарушителя правил дорожного движения благодаря опубликованному в интернете видео, сообщается на сайте МВД России.

Ранее в Зеленограде 47-летняя женщина, управляя автомобилем, совершила проезд по тротуару.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении, а также вынесено постановление по факту нарушения части 6 статьи 12.19 КоАП РФ. Наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.