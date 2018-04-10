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В ГИБДД Москвы установили нарушителя ПДД по выложенному в Сеть видео
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В ГИБДД Москвы установили нарушителя ПДД по выложенному в Сеть видео 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госавтоинспекторы в Москве установили и привлекли к ответственности нарушителя правил дорожного движения благодаря опубликованному в интернете видео, сообщается на сайте МВД России.
Ранее в Зеленограде 47-летняя женщина, управляя автомобилем, совершила проезд по тротуару.
«Сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети интернет, выявили нарушение ПДД. Личность нарушителя установлена, приняты меры к привлечению фигуранта к административной ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении, а также вынесено постановление по факту нарушения части 6 статьи 12.19 КоАП РФ. Наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.
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