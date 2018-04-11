В ГИБДД составили социологический портрет нарушителя ПДД в Москве

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Столичная Госавтоинспекция составила социологический портрет нарушителя правил дорожного движения. Как сообщил журналистам глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко , в основном нарушителями становятся мужчины.

"Сделали некий социологический портрет, чтобы можно было понять, кто является потенциальным нарушителем в Москве. В основном это мужчины, граждане РФ, представители рабочих профессий или профессиональные водители", — сказал Коваленко.

Наибольшее количество аварий, по его словам, происходит вечером, с 17:00 мск до 23:00 мск. Это в основном связано с превышением автомобилистами скорости примерно на 35%. «75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, 14% приходится на нарушения со стороны пешехода», — добавил глава управления.