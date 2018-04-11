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В ГИБДД составили социологический портрет нарушителя ПДД в Москве
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В ГИБДД составили социологический портрет нарушителя ПДД в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция составила социологический портрет нарушителя правил дорожного движения. Как сообщил журналистам глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко, в основном нарушителями становятся мужчины.
"Сделали некий социологический портрет, чтобы можно было понять, кто является потенциальным нарушителем в Москве. В основном это мужчины, граждане РФ, представители рабочих профессий или профессиональные водители", — сказал Коваленко.
Наибольшее количество аварий, по его словам, происходит вечером, с 17:00 мск до 23:00 мск. Это в основном связано с превышением автомобилистами скорости примерно на 35%. «75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, 14% приходится на нарушения со стороны пешехода», — добавил глава управления.
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