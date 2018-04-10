Что делать воронежцам, если машина влетела в дорожный ухаб и сломалась?

Если не повезло, и яма стала причиной поломки, то водители могут требовать возмещения ущерба. За испорченную машину заплатит управа района или подрядчик, который обслуживает участок дороги, на котором произошла авария. Правда, для этого владельцу нужно запастись терпением и правильно оформить документы. Сразу после повреждения вызвать ГИБДД , инспектор оформит ДТП и составит акт недостатков дорожного полотна с указанием размеров ямы. После этого юристы советуют не спешить ремонтировать автомобиль. Эксперт должен оценить ущерб. Уже в сервисе часто обнаруживают скрытые дефекты: повреждения подвески, элементов рулевого управления. На экспертизу нужно пригласить дорожников или представителей управы. А потом уже отправляться в суд. Алексей Черных , юрист: — Все затраты, которые несет собственник транспортного средства, заключаются лишь в составлении независимой технической экспертизы и юридических услуг для обращение в суд. Все эти издержки возмещаются судом, поэтому человек ничего не теряет. По времени это занимает по-разному: от 3-4 месяцев иногда до года.