Более десяти человек пострадали при столкновении двух автобусов в Британии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . Более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в британском городе Лутон, сообщила полиция графства Бедфордшир.

По данным полиции, столкновение произошло на трассе New Bedford Road.

13 have been taken to hospital for treatment following a collision between two buses on New Bedford Road in #Luton. One man is in a critical condition. Please consider the privacy of those injured before sharing images on social media. Updates will be issued via this feed. pic.twitter.com/OCyYT2cHzc

— Bedfordshire Police (@bedspolice) 10 апреля 2018 г.

​"Тринадцать человек были доставлены в больницу после столкновения двух автобусов на New Bedford Road в Лутоне. Один мужчина находится в критическом состоянии", — говорится в Twitter полиции.

О причинах столкновения не сообщается.