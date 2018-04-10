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На Бебеля женщина влетела в лобовое стекло, когда её сбила иномарка
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На Бебеля женщина влетела в лобовое стекло, когда её сбила иномарка 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
На улице Бебеля возле дома № 121 KIA Rio сбила женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу № 23.
— Она получила серьёзные травмы. Влетела прямо в стекло головой, — рассказал очевидец.
За рулём иномарки находился молодой человек. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что ехал на зелёный сигнал светофора, а женщина неожиданно выскочила на пешеходный переход прямо перед его автомобилем.
Виновника аварии установят автоинспекторы.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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