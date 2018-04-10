На Бебеля женщина влетела в лобовое стекло, когда её сбила иномарка

На улице Бебеля возле дома № 121 KIA Rio сбила женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу № 23.

— Она получила серьёзные травмы. Влетела прямо в стекло головой, — рассказал очевидец.

За рулём иномарки находился молодой человек. Он рассказал инспекторам ГИБДД , что ехал на зелёный сигнал светофора, а женщина неожиданно выскочила на пешеходный переход прямо перед его автомобилем.

Виновника аварии установят автоинспекторы.

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