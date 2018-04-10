Бесшашечные. Началась охота на нелегалов 

Во вторник, 10 апреля, представители управы района Чертаново Южное с инспекторами провели рейд против нелегальных таксистов у станции метро «Аннино». «ВМ» понаблюдала за акцией.
Для официальной работы таксисту нужно иметь лицензию и опознавательные знаки — «шашечки» на кузове и крыше машины. На автомобилях такси у станции метро «Аннино» нет ничего из вышеперечисленного. В 9 утра по дублеру Варшавского шоссе проезжает пара эвакуаторов в сопровождении автомобиля ДПС. Колонна останавливается у двух старых, потертого вида, иномарок. Первым к ним подходит инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Вячеслав Греков. Таксистов в машинах нет. Но двери тем не менее открыты.
— В таком случае мы эвакуируем авто, — Греков достает планшет, в котором установлена специальная программа для фиксации нарушений. Он фотографирует авто на фоне запрещающего знака. — Оно бесхозное. Припарковано там, где стоянка запрещена.
После фиксации номеров машину обматывают зеленой лентой с надписью «Паркуйтесь правильно!» Автомобиль поднимает эвакуатор. Но тут к инспектору подбегают несколько «бомбил», требуя немедленно опустить машину.
— Кто из вас водитель? — интересуется Греков.
Таковыми представляются сразу несколько. В ответ на это инспектор молча продолжает составление акта о правонарушении.
В итоге машину увозят на штрафстоянку. Реальному владельцу придется оплатить штраф 3 тысячи рублей. Правда, в первые 20 дней его это можно будет сделать с 50-процентной скидкой.
Второй нарушитель тоже нашелся не сразу. Но на этот раз горе-таксист был один. К тому же предоставил свои права и паспорт транспортного средства.
— Да, тут все совпадает, — Греков на планшете проверяет правильность данных. — Машину обратно мы поставим, но штраф заплатить все равно придется. Остановка фактически на перекрестке.
Подобные рейды представители управы Чертаново Южное, ГИБДД и МАДИ проводят каждый день — утром и вечером.
— Оставить эту проблему хотя бы на месяц, а потом приехать к метро часов в семь утра — и тут все снова будет забито «бомбилами», — рассказывает Вячеслав Греков. На участке у станции метро «Аннино» он работает уже несколько лет и с ситуацией знаком очень хорошо. — Вдоль тротуара будут стоять десятки машин. Конечно, никто из них не признается, что подрабатывает частным извозом. Но мы этих людей уже в лицо знаем. Жители жалуются на это место постоянно.
СПРАВКА
Всего на сегодня в Москве выдано почти 99 тысяч разрешений. Из них действующими на текущий момент являются свыше 47 тысяч. Еще 22 тысячи аннулированы, а действие 15 тысяч прекращено. Срок действия 13 470 разрешений уже окончен, а действие свыше 250 при остановлено.
КСТАТИ
Чтобы проверить разрешение таксиста, на портале mos.ru в разделе «Транспорт» следует указать государственный регистрационный номер автомобиля, наименование перевозчика, регион, где было выдано разрешение (Москва или Московская область), или регистрационный номер разрешения. Там же есть возможность посмотреть весь перечень разрешений.