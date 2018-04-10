Бесшашечные. Началась охота на нелегалов

Во вторник, 10 апреля, представители управы района Чертаново Южное с инспекторами провели рейд против нелегальных таксистов у станции метро «Аннино». «ВМ» понаблюдала за акцией.

Для официальной работы таксисту нужно иметь лицензию и опознавательные знаки — «шашечки» на кузове и крыше машины. На автомобилях такси у станции метро «Аннино» нет ничего из вышеперечисленного. В 9 утра по дублеру Варшавского шоссе проезжает пара эвакуаторов в сопровождении автомобиля ДПС . Колонна останавливается у двух старых, потертого вида, иномарок. Первым к ним подходит инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Вячеслав Греков. Таксистов в машинах нет. Но двери тем не менее открыты.

— В таком случае мы эвакуируем авто, — Греков достает планшет, в котором установлена специальная программа для фиксации нарушений. Он фотографирует авто на фоне запрещающего знака. — Оно бесхозное. Припарковано там, где стоянка запрещена.

После фиксации номеров машину обматывают зеленой лентой с надписью «Паркуйтесь правильно!» Автомобиль поднимает эвакуатор. Но тут к инспектору подбегают несколько «бомбил», требуя немедленно опустить машину.

— Кто из вас водитель? — интересуется Греков.

Таковыми представляются сразу несколько. В ответ на это инспектор молча продолжает составление акта о правонарушении.

В итоге машину увозят на штрафстоянку. Реальному владельцу придется оплатить штраф 3 тысячи рублей. Правда, в первые 20 дней его это можно будет сделать с 50-процентной скидкой.

Второй нарушитель тоже нашелся не сразу. Но на этот раз горе-таксист был один. К тому же предоставил свои права и паспорт транспортного средства.

— Да, тут все совпадает, — Греков на планшете проверяет правильность данных. — Машину обратно мы поставим, но штраф заплатить все равно придется. Остановка фактически на перекрестке.

Подобные рейды представители управы Чертаново Южное, ГИБДД и МАДИ проводят каждый день — утром и вечером.

— Оставить эту проблему хотя бы на месяц, а потом приехать к метро часов в семь утра — и тут все снова будет забито «бомбилами», — рассказывает Вячеслав Греков. На участке у станции метро «Аннино» он работает уже несколько лет и с ситуацией знаком очень хорошо. — Вдоль тротуара будут стоять десятки машин. Конечно, никто из них не признается, что подрабатывает частным извозом. Но мы этих людей уже в лицо знаем. Жители жалуются на это место постоянно.

СПРАВКА

Всего на сегодня в Москве выдано почти 99 тысяч разрешений. Из них действующими на текущий момент являются свыше 47 тысяч. Еще 22 тысячи аннулированы, а действие 15 тысяч прекращено. Срок действия 13 470 разрешений уже окончен, а действие свыше 250 при остановлено.

КСТАТИ