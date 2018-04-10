Ещё
На Нулевой Продольной в Волгограде после аварии Touareg завалился на бок
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Нулевой Продольной в Волгограде после аварии Touareg завалился на бок 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 10 апреля, вечером на съезде с проспекта Ленина на Нулевую Продольную магистраль столкнулись две иномарки. Дорогу на новой дороге не поделили Ford Focus и Volkswagen Touareg. В результате аварии кроссовер завалился на левый бок.
— Возвращался вечером домой и на пути увидел последствия аварии. Самого ДТП не видел, но судя по всему, Volkswagen Touareg протаранил сзади впереди шедший Ford Focus. При этом, видимо, кроссовер шел н неплохой скорости. От удара машину занесло и она завалилась на бок, — рассказал V1.ru очевидец Роман Болдырев.
Пострадал ли кто-либо в этом ДТП, не известно. Обстоятельства аварии завтра предстоит выяснить дорожной полиции.
v1.ru: последние новости
Волгоградцы ради дорогой иномарки зарезали и закопали жителя Астрахани Дальнобойщик с Кавказа решил похитить себя в Волгоградской области На трассе Волгоградской области пассажирский автобус ушел в кювет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые надежные автомобили1
Рассекречен новый Ford Focus1
«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray2
Названы сроки роста цен на бензин17
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение