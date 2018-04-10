На Нулевой Продольной в Волгограде после аварии Touareg завалился на бок 

В Волгограде сегодня, 10 апреля, вечером на съезде с проспекта Ленина на Нулевую Продольную магистраль столкнулись две иномарки. Дорогу на новой дороге не поделили Ford Focus и Volkswagen Touareg. В результате аварии кроссовер завалился на левый бок.
— Возвращался вечером домой и на пути увидел последствия аварии. Самого ДТП не видел, но судя по всему, Volkswagen Touareg протаранил сзади впереди шедший Ford Focus. При этом, видимо, кроссовер шел н неплохой скорости. От удара машину занесло и она завалилась на бок, — рассказал V1.ru очевидец Роман Болдырев.
Пострадал ли кто-либо в этом ДТП, не известно. Обстоятельства аварии завтра предстоит выяснить дорожной полиции.