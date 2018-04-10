ГАИ Минска и медики провели акцию «Уступи дорогу скорой»

В рейд с ними отправилась и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В день у медиков до четырехсот вызовов. Количество не должно мешать качеству, говорят на станции скорой помощи. Важно, как быстро врачи доедут до пациента.

У мальчика сильные боли в животе, возможно, нужна операция. Диагностику нужно провести как можно быстрее. До больницы скорая добралась менее, чем за пять минут. Однако водители на дороге не всегда так доброжелательны.

«Доставляли в больницу девушку лет 25-ти. Вывели из машины. А машина нас подперла и не пропускала. Говорит, вы нас не пропускали, мы вам уступать не будем», — рассказал фельдшер скорой помощи Евгений Дашкевич.

Такие случаи фиксируют на фото и передают в ГАИ . Помогают и видеорегистраторы, которые теперь есть в каждой машине. Может быть, поэтому в последнее время пропускать стали чаще, однако есть проблемные участки.

«По идее должны перекресток беспрепятственно проезжать. Но нам приходится останавливаться, чтобы убедиться, что нам уступают дорогу», — отметил водитель Виктор Таразевич.

Статистика, говорят в ГАИ, в этом году улучшилась, в том числе благодаря совместным акциям, которые сотрудники Госавтоинспекции проводят минимум дважды в год.

«Если на автомобиле оперативного назначения включен маячок синего цвета, водителям необходимо предоставить беспрепятственный проезд данному транспортному средству, при необходимости остановиться. В случае, если включен маячок красного и синего цвета, водитель должен занять крайнее правое положение и остановиться», — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко

Если водитель помешал проехать скорой, его ждет штраф до $120. Также он может лишиться водительских прав на год. Но цена такого нарушения может быть гораздо выше обычного штрафа, ведь на кону человеческая жизнь.

Отметим, что за прошлый год в Минске случились четыре аварии с участием машин скорой помощи. В них пострадали 8 человек.

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