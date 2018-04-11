Ещё
Под Камышловом мотоциклист слетел с высокого обрыва и погубил своего малолетнего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Камышловом мотоциклист слетел с высокого обрыва и погубил своего малолетнего сына 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Камышловском районе во вторник вечером произошла авария, в которой погиб 7-летний мальчик. Он вместе со своим 42-летним отцом ехал на мотоцикле «Урал», и сидел в мотоколяске. Недалеко от п. Новый мужчина не справился с управлением. «Урал» слетел с 6-метрового обрыва и перевернулся.
После дорожного инцидента обоих пострадавших на машине скорой помощи доставили в больницу Камышлова. К сожалению, ребёнка медикам спасти не удалось. Его отец выжил и был госпитализирован с различными травмами, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
e1.ru: последние новости
На Бебеля женщина влетела в лобовое стекло, когда её сбила иномарка Гаишники Екатеринбурга устроят облаву на непристёгнутых пассажиров и водителей «Мыла окна»: в Академическом женщина выпала с 11 этажа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые надежные автомобили1
Рассекречен новый Ford Focus1
Mazda представила свежую версию пикапа BT-50
«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение