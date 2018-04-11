Под Камышловом мотоциклист слетел с высокого обрыва и погубил своего малолетнего сына

В Камышловском районе во вторник вечером произошла авария, в которой погиб 7-летний мальчик. Он вместе со своим 42-летним отцом ехал на мотоцикле «Урал», и сидел в мотоколяске. Недалеко от п. Новый мужчина не справился с управлением. «Урал» слетел с 6-метрового обрыва и перевернулся.

После дорожного инцидента обоих пострадавших на машине скорой помощи доставили в больницу Камышлова. К сожалению, ребёнка медикам спасти не удалось. Его отец выжил и был госпитализирован с различными травмами, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

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