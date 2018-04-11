Таксисты объявили бойкот агрегатору

Причиной массового «игнора» стало увеличение размера взимаемой с перевозчиков комиссии.

Таксисты Москвы и еще 15 крупных городов 10 апреля перестали принимать заказы, поступающие от пользователей одного из главных агрегаторов. Причина: согласно новым условиям компаний водителям приходится отдавать за пользование таксометром, подключение к базе данных и другие услуги 30 процентов от выручки вместо прежних 20.

— На общем фоне падающих доходов таксистов, которое также происходит по вине агрегаторов, любое повышение отчисляемых процентов профессиональным сообществом будет восприниматься крайне остро, — прокомментировал «ВМ» ситуацию председатель Межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. — И с точки зрения водителей это абсолютно справедливо. Негативная реакция на новую финансовую политику сервисов прослеживается по всей стране.

По словам Круглова, водители такси оказываются в безвыходной ситуации и просто вынуждены заключать договор с крупными агрегаторами.

— Популярные сетевые службы заказа такси являются, по сути, монополистами, — объясняет эксперт. — Так что сотрудникам просто больше некуда идти. А агрегаторы, в свою очередь, пользуются этим монопольным положением и нововведения принимают без учета интересов водителей.

Однако представители самой компании критичность ситуации отрицают.

— Сервис работает в обычном режиме, — сообщила пресссекретарь агрегатора Дарья Тросникова. — Количество поездок в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество водителей на линии: сегодня их даже больше, чем в предыдущие вторники.

Кстати, как сообщил Роман Круглов, вторник является одним из наименее загруженных для водителей рабочих дней. А потому на клиентах компании их бойкот вряд ли существенно отразился.

— Если бы протест был выражен в пятницу или субботу, многим пользователям пришлось бы подолгу ждать машину или вовсе столкнуться с ситуацией, когда свободных водителей на ближайшее время не было бы, — считает он.

По мнению председателя общественного движения «Форум такси» Олега Амосова , водители намерены добиться государственного снижения агрегаторами отчислений до десяти процентов, а также требования создать фильтр допуска на рынок новых игроков.

— На мой взгляд, государству не стоит дополнительно регулировать этот рынок, — оспорил позицию коллеги Круглов. — Вмешиваться в отношения между сервисом и водителем нет смысла. Другой разговор, что самим агрегаторам стоило бы прислушиваться к людям, которые, по сути, и несут им деньги. Игнорирование положения сотрудников может отразиться на общем имидже компании и снижении потока клиентов.

Ведь при создании атмосферы здоровой конкуренции водители смогут выбирать для себя приемлемого работодателя.

— Небольшие диспетчерские пытаются предоставлять лучшие условия водителям или пассажирам, но это возможно только за счет определенных доплат, — считает Щербинин. — Имеет место явное несоответствие законного статуса агрегатора с его ролью в трудовых отношениях с водителями.