Таксисты объявили бойкот агрегатору 

Причиной массового «игнора» стало увеличение размера взимаемой с перевозчиков комиссии.
Таксисты Москвы и еще 15 крупных городов 10 апреля перестали принимать заказы, поступающие от пользователей одного из главных агрегаторов. Причина: согласно новым условиям компаний водителям приходится отдавать за пользование таксометром, подключение к базе данных и другие услуги 30 процентов от выручки вместо прежних 20.
— На общем фоне падающих доходов таксистов, которое также происходит по вине агрегаторов, любое повышение отчисляемых процентов профессиональным сообществом будет восприниматься крайне остро, — прокомментировал «ВМ» ситуацию председатель Межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. — И с точки зрения водителей это абсолютно справедливо. Негативная реакция на новую финансовую политику сервисов прослеживается по всей стране.
По словам Круглова, водители такси оказываются в безвыходной ситуации и просто вынуждены заключать договор с крупными агрегаторами.
— Популярные сетевые службы заказа такси являются, по сути, монополистами, — объясняет эксперт. — Так что сотрудникам просто больше некуда идти. А агрегаторы, в свою очередь, пользуются этим монопольным положением и нововведения принимают без учета интересов водителей.
Однако представители самой компании критичность ситуации отрицают.
— Сервис работает в обычном режиме, — сообщила пресссекретарь агрегатора Дарья Тросникова. — Количество поездок в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество водителей на линии: сегодня их даже больше, чем в предыдущие вторники.
Кстати, как сообщил Роман Круглов, вторник является одним из наименее загруженных для водителей рабочих дней. А потому на клиентах компании их бойкот вряд ли существенно отразился.
— Если бы протест был выражен в пятницу или субботу, многим пользователям пришлось бы подолгу ждать машину или вовсе столкнуться с ситуацией, когда свободных водителей на ближайшее время не было бы, — считает он.
По мнению председателя общественного движения «Форум такси» Олега Амосова, водители намерены добиться государственного снижения агрегаторами отчислений до десяти процентов, а также требования создать фильтр допуска на рынок новых игроков.
— На мой взгляд, государству не стоит дополнительно регулировать этот рынок, — оспорил позицию коллеги Круглов. — Вмешиваться в отношения между сервисом и водителем нет смысла. Другой разговор, что самим агрегаторам стоило бы прислушиваться к людям, которые, по сути, и несут им деньги. Игнорирование положения сотрудников может отразиться на общем имидже компании и снижении потока клиентов.
Однако, как утверждает председатель межрегионального профсоюза работников такси Ярослав Щербинин, Федеральная антимонопольная служба объективно могла бы разрешить сложившуюся ситуацию.
Ведь при создании атмосферы здоровой конкуренции водители смогут выбирать для себя приемлемого работодателя.
— Небольшие диспетчерские пытаются предоставлять лучшие условия водителям или пассажирам, но это возможно только за счет определенных доплат, — считает Щербинин. — Имеет место явное несоответствие законного статуса агрегатора с его ролью в трудовых отношениях с водителями.