Завод «БЕЛДЖИ» в апреле увеличит производство до 1 тыс. автомобилей в месяц

Минск, 10 апреля / Синьхуа / — Завод «БЕЛДЖИ» в апреле увеличит производство до 1 тыс. автомобилей в месяц, сообщил сегодня журналистам вице-премьер Владимир Семашко

"Проектная мощность «БЕЛДЖИ» — 60 тыс. автомобилей в год, то есть в месяц нужно научиться производить и продавать 5 тыс. Производство развивается, решено множество организационных, кадровых вопросов. В январе-феврале произвели 260 автомобилей, в марте — 500, в апреле должны произвести 1 тыс. Темпы растут, и самое главное, что складские запасы постепенно уменьшаются", — сказал он.

В. Семашко рассказал, что к концу года завод планирует выйти на производство 2 тыс. автомобилей в месяц. По итогам 2019 года стоит задача произвести 25 тыс. автомобилей, в 2020 году — 35 тыс. На проектную мощность предприятие выйдет в 2021 году. —0—