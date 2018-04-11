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Двенадцать тысяч автобусов закупили для российских школ за шесть лет
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Двенадцать тысяч автобусов закупили для российских школ за шесть лет 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Около 12 тысяч автобусов закуплено для российских школ за последние шесть лет, говорится в отчете правительства за соответствующий период.
"За 6 лет закуплено 12 тысяч автобусов", — говорится в отчёте.
Ранее пресс-служба Счетной палаты РФ сообщала, что программа закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) в регионы в 2017 году позволила обновить парк транспортных средств со сроком эксплуатации более 5 лет и более 10 лет на 27,1% и 30,5% соответственно.
Всего в 2017 году Минпромторг заключил с регионами 174 государственных контракта на поставку школьных автобусов и оказание услуг по их доставке на общую сумму 3,02 миллиарда рублей и 211 контрактов на поставку и доставку АСМП на общую сумму 3,7 миллиарда рублей.
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