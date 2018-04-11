Двенадцать тысяч автобусов закупили для российских школ за шесть лет

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . Около 12 тысяч автобусов закуплено для российских школ за последние шесть лет, говорится в отчете правительства за соответствующий период. "За 6 лет закуплено 12 тысяч автобусов", — говорится в отчёте. Ранее пресс-служба Счетной палаты РФ сообщала, что программа закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) в регионы в 2017 году позволила обновить парк транспортных средств со сроком эксплуатации более 5 лет и более 10 лет на 27,1% и 30,5% соответственно. Всего в 2017 году Минпромторг заключил с регионами 174 государственных контракта на поставку школьных автобусов и оказание услуг по их доставке на общую сумму 3,02 миллиарда рублей и 211 контрактов на поставку и доставку АСМП на общую сумму 3,7 миллиарда рублей.