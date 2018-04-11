Жители Старой Сортировки среди ночи спасли свои машины от загоревшегося Hyundai Santa Fe

Ночью в среду по адресу Сортировочная, 10 загорелся автомобиль Hyundai Santa Fe. Автомобиль был припаркован на газоне в окружении других легковушек.

— Машина загорелась со стороны капота и выгорела за минут пять, — рассказал местный житель Илья. — У неё лопались колеса, взорвался бензобак. Пожарные приехали быстро. Потушили то, что осталось.

Шум от горящей иномарки разбудил жильцов пятиэтажки, и они бросились спасать свои автомобили. Машины весьма своевременно удалось отогнать на безопасное расстояние. У некоторых из них оплавились фары и подгорела резина на колёсах. Из Hyundai Santa Fe , по словам очевидцев, хозяин успел спасти только документы из бардачка. У автомобиля полностью сгорел моторный отсек и салон.

Пожарные и сотрудники полиции ещё долго осматривали уничтоженную огнём машину и участок возле неё.

— Похоже, искали следы, которые могли оставить возможные поджигатели. Но ничего подозрительного вокруг не было. Возможно, автомобиль загорелся сам, — рассказал очевидец.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник три автомобиля пострадали от огня на Эльмаше. Одна из легковушек выгорела полностью.

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