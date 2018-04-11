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Жители Старой Сортировки среди ночи спасли свои машины от загоревшегося Hyundai Santa Fe
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Жители Старой Сортировки среди ночи спасли свои машины от загоревшегося Hyundai Santa Fe 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
Ночью в среду по адресу Сортировочная, 10 загорелся автомобиль Hyundai Santa Fe. Автомобиль был припаркован на газоне в окружении других легковушек.
— Машина загорелась со стороны капота и выгорела за минут пять, — рассказал местный житель Илья. — У неё лопались колеса, взорвался бензобак. Пожарные приехали быстро. Потушили то, что осталось.
Шум от горящей иномарки разбудил жильцов пятиэтажки, и они бросились спасать свои автомобили. Машины весьма своевременно удалось отогнать на безопасное расстояние. У некоторых из них оплавились фары и подгорела резина на колёсах. Из Hyundai Santa Fe, по словам очевидцев, хозяин успел спасти только документы из бардачка. У автомобиля полностью сгорел моторный отсек и салон.
Пожарные и сотрудники полиции ещё долго осматривали уничтоженную огнём машину и участок возле неё.
— Похоже, искали следы, которые могли оставить возможные поджигатели. Но ничего подозрительного вокруг не было. Возможно, автомобиль загорелся сам, — рассказал очевидец.
Напомним, что в ночь с понедельника на вторник три автомобиля пострадали от огня на Эльмаше. Одна из легковушек выгорела полностью.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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