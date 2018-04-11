Самосвал протаранил девять автомобилей на ул. Профсоюзная 

На юго-западе столицы произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В районе д. 21 по ул. Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris», — сказал собеседника агентства.
Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Рассматриваются две версии ДТП — усталость водителя и отказ тормозов самосвала.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ подтвердили факт аварии по указанному адресу и добавили, что в результате ДТП пострадавших нет.