Самосвал протаранил девять автомобилей на ул. Профсоюзная

На юго-западе столицы произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«В районе д. 21 по ул. Профсоюзная самосвал совершил столкновение с остановившимися на светофоре автомобилями — четырьмя Volkswagen (из них одна машина такси), Lexus Toyota Camry, Kia Rio и двумя такси — Hyundai Solaris», — сказал собеседника агентства.

Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Рассматриваются две версии ДТП — усталость водителя и отказ тормозов самосвала.