На юго-западе Москвы произошла авария с участием 10 транспортных средств

ГИБДД в настоящий момент есть две версии произошедшего.

Авария с участием 10 автомобилей, согласно предварительным данным, случилась на Профсоюзной улице. Предварительно, авария произошла из-за того, что самосвал врезался в машине, который остановились на светофоре.

— Рядом с домом №21 на Профсоюзной улице самосвал влетел в автомобили, ожидающими зеленый сигнал светофора, — пояснили агентству городских новостей «Москва» в экстренном подразделении.

На месте крупного дорожного инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции. Людей, получивших травмы в результате ДТП, нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два рейсовых автобуса столкнулись на Боровском шоссе