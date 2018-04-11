На юго-западе Москвы произошла авария с участием 10 транспортных средств 

У ГИБДД в настоящий момент есть две версии произошедшего.
Авария с участием 10 автомобилей, согласно предварительным данным, случилась на Профсоюзной улице. Предварительно, авария произошла из-за того, что самосвал врезался в машине, который остановились на светофоре.
— Рядом с домом №21 на Профсоюзной улице самосвал влетел в автомобили, ожидающими зеленый сигнал светофора, — пояснили агентству городских новостей «Москва» в экстренном подразделении.
На месте крупного дорожного инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции. Людей, получивших травмы в результате ДТП, нет.
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