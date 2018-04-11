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Тойота протаранила дорожный знак в ДТП на перекрестке в Новосибирске
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Тойота протаранила дорожный знак в ДТП на перекрестке в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Две иномарки не поделили дорогу на перекрестке в левобережье Новосибирска.
На пересечении улиц Пархоменко и Станиславского врезались друг в друга минивэн Toyota Spacio и кроссовер Acura.
Как сообщается на странице мобильного приложения «Автоспас», авария произошла в 20.30 ч. понедельника, 10 апреля. На перекрёстке Тойота при повороте налево не пропустила кроссовер Acura, который двигался по прямой. Столкновения избежать не удалось. Судя по фото с места происшествия, авария была жесткой. После удара Тойоту отбросило на островок безопасности, где она протаранила дорожный знак.
По предварительным данным, травму в ДТП получил водитель Тойоты — его осматривали прибывшие на место аварии медики.
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