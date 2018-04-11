Девочка на велосипеде попала под машину во дворе на Затулинке

Вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.

«Девочка с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена доставлена в больницу», — сообщил инспектор группы пропаганды ОГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По его информации, авария произошла в 19:20 во дворе дома Виктора Уса, 2 (недалеко от улицы Петухова). 23-летний водитель « Лады Приоры» ехал со стороны дома Виктора Уса, 7, а девочка на велосипеде ему навстречу. Обстоятельства происшествия ещё выясняются.

В конце марта НГС рассказывал о другой аварии, в которой пострадал ребёнок — ДТП случилось на пересечении улиц Пархоменко и Пермская в Ленинском районе, в нём столкнулись две иномарки.