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Девочка на велосипеде попала под машину во дворе на Затулинке
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Девочка на велосипеде попала под машину во дворе на Затулинке 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.
«Девочка с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена доставлена в больницу», — сообщил инспектор группы пропаганды ОГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
По его информации, авария произошла в 19:20 во дворе дома Виктора Уса, 2 (недалеко от улицы Петухова). 23-летний водитель «Лады Приоры» ехал со стороны дома Виктора Уса, 7, а девочка на велосипеде ему навстречу. Обстоятельства происшествия ещё выясняются.
В конце марта НГС рассказывал о другой аварии, в которой пострадал ребёнок — ДТП случилось на пересечении улиц Пархоменко и Пермская в Ленинском районе, в нём столкнулись две иномарки.
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