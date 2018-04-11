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Семь человек пропали в Китае после взрыва грузовика
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Семь человек пропали в Китае после взрыва грузовика 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
В китайской провинции Шэньси семь человек пропали без вести после взрыва грузового автомобиля, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал «360».
Взрыв прогремел в районе населенного пункта Юэхэ во вторник, 10 апреля, в 23:50 по местному времени (18:50 по Москве). Информацию подтвердили сотрудники местной полиции. По предварительным данным, транспорт перевозил взрывоопасные вещества.
Раненые в настоящее время получают медицинскую помощь. Местные власти создали специальную комиссию для установления точных причин взрыва.
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