Шесть человек погибли при опрокидывании грузовика на юге Китая

Гуанчжоу, 14 апреля / Синьхуа / — Шесть человек погибли, один пострадал в результате опрокидывания грузовика, произошедшего в пятницу в городе Мэйчжоу провинции Гуандун /Южный Китай/. Об этом сообщили в городском управлении общественной безопасности.

Как сообщается, в 18:48 груженный песком грузовик вышел из-под контроля и опрокинулся на борт на одном из перекрестков в уезде Фэншунь города Мэйчжоу, в результате чего под грузовиком оказались семь мотоциклистов. После завершения спасательной операции на месте происшествия была подтверждена гибель четырех человек, трое доставлены в больницу, 2 из которых скончались, несмотря на усилия врачей, жизнь последнего вне опасности.

Водитель грузовика задержан полицией. Расследование причин и работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются. -0-