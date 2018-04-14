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Шесть человек погибли при опрокидывании грузовика на юге Китая
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Шесть человек погибли при опрокидывании грузовика на юге Китая 

ИА Синьхуа 14 апреля 2018
Фото: Газета "Труд"
Гуанчжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — Шесть человек погибли, один пострадал в результате опрокидывания грузовика, произошедшего в пятницу в городе Мэйчжоу провинции Гуандун /Южный Китай/. Об этом сообщили в городском управлении общественной безопасности.
Как сообщается, в 18:48 груженный песком грузовик вышел из-под контроля и опрокинулся на борт на одном из перекрестков в уезде Фэншунь города Мэйчжоу, в результате чего под грузовиком оказались семь мотоциклистов. После завершения спасательной операции на месте происшествия была подтверждена гибель четырех человек, трое доставлены в больницу, 2 из которых скончались, несмотря на усилия врачей, жизнь последнего вне опасности.
Водитель грузовика задержан полицией. Расследование причин и работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются. -0-
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